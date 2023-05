Så nemt kan du stramme huden i ansigtet op - helt naturligt

Hvor ofte skal jeg give mit ansigt et isbad?

Let’s face it. Selvom det ikke tager lang tid – og selvom du sagtens kan give dit ansigt et isbad hver dag, er det nok de færreste af os, der kommer til at gøre det til en daglig ting. Men forsøg at tage dig tid mindst et par gange om ugen – og altid inden en festlig anledning, hvor du måske gerne vil have, at din hud stråler ekstra meget.

Sådan gør du:

Det er præcis ligeså enkelt som det lyder at lave et isbad til ansigtet. Fyld en pose isterninger i en skål, og hæld koldt vand over. Dyp derefter hovedet i skålen, og hold vejret i 20-30 sekunder. Herefter dupper du ansigtet tørt med et håndklæde, og så er du klar til de næste steps i din hudplejerutine.