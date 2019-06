Selvbruner: Sådan får du den flotteste farve

Takket være molekylen dihydroxyaceton, som forkortet kaldes for DHA, giver selvbruneren en flot brun farve til huden. DHA er en sukkermolekyle, som også findes i plante- og dyreceller, og som bruges til at nedbryde glukose. DHA's evne til at give farve blev faktisk opdaget ved et tilfælde i 1950’erne, da en kvindelig forsker brugte det til et forskningprojekt, og opdagede, hvordan det efterlod brune pletter på huden. Siden har denne forsker og mange andre fundet frem til, at farven kommer ved, at DHA-molekylen reagerer sammen med nogle aminosyrer i vores hud, og sammen producerer de en afart af melanin, hvilket er det, der også giver farve i huden, når vi soler os.

DHA reagerer med de hudceller, som ligger i det øverste hudlag, og farven holder derfor ikke så længe, som ægte farve, fordi de øverste hudceller hurtigere udskilles, end dem der ligger dybere i huden. Til gengæld er brug af selvbruner en ufarlig måde at få farve på sammenlignet med at ligge og stege i solen, som helt sikkert giver flot kulør, men også risiko for tidlig aldrig og alvorlige celleskader.