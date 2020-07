Skønhedsredaktøren: “Denne behandling fjernede nærmest mine porer”

Min oplevelse af dermapen-behandlingen

“Indrømmet: Denne behandling er ikke lige så behagelig som for eksempel en ansigtsmassage, hvor jeg nogle gange har været så veltilpas, at jeg nærmest er faldet i søvn med ansigtet i behandlerens hænder. Når 16 nåle stikker løs i ansigtet, er det forbundet med et vist ubehag, men smerten er ikke værre, end når øjenbrynene skal plukkes. Du må derfor ikke lade dig skræmme, da det minimale ubehag er en lille pris at betale for det gode resultat.

Efter nåle, serum og sheetmask kunne jeg efter et kig i spejlet med det samme konstatere, at mine porer var væk – eller i hvert næsten usynlige. Selvom huden var en anelse rød fra behandlingen, kunne jeg også se, at huden så strammere ud, og at den havde en meget mere jævn og pæn overflade end normalt.

Bagefter må du ikke have makeup på i et døgn, og du skal i stedet bruge en beskyttende creme på med zink og solfaktor, ligesom at sol er forbudt de første par dage. Jeg endte med at holde fri fra makeup hele ugen, da min hud var blevet så pæn, at den ikke behøvede dække. Dog var jeg lidt rød i hovedet på selve behandlingsdagen, så jeg vil anbefale at arbejde hjemme, hvis du har lagt din Dermapen-behandling på en hverdag.”