Hvad gør du for at passe på dig selv og pleje din hud indefra?

“Jeg forsøger at spise varieret – og supplerer med kosttilskud. I efteråret tager jeg blandt andet vitamin C og D. Jeg prøver at gå i seng på samme tidspunkt hver aften, helst ikke senere end 22, og så elsker jeg at tage tid til mig selv, hvor jeg kobler af med en ansigtsmaske osv. Motion kunne jeg sagtens dyrke meget mere af – for det gavner både hud, krop og velvære – men jeg har det åbenbart ikke som en høj nok prioritet til at få det gjort til en god rutine.”

Et godt tip til pleje af huden udefra?

"For mig handler det meget om at kigge på hudens behov. En af mine favoritter er Bouncy Eye Mask fra The Body Shops nye Edelweiss serie, der opkvikker trætte øjenomgivelser på bare få minutter. Den har fået en fast plads i mit køleskab, så den føles endnu mere kølende og dermed mere opkvikkende, når den kommer på. Jeg bruger den efter en nat med for lidt søvn eller inden en aften i byen.

Hele Drops of Youth serien blev for nyligt relanceret som Edelweiss, og jeg synes, det er et vigtigt skridt for The Body Shop i kampen mod anti-age termen. Ved at gå væk fra navnet Drops of Youth, går vi nemlig også væk fra tankegangen om, at vi skal se yngre ud."