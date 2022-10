”Ingen går fri for linjer og rynker, og det skal aldrig blive en skam”

Hvad er sund hud for dig?

“En sund hud for mig er en hud i balance, hvilket ikke kun hænger sammen med at bruge de rette produkter, men i ligeså høj grad med diæt og livsstil.”

Hvordan oplever du, at din livsstil påvirker din huds sundhed?

“Hvis jeg for eksempel er stresset eller ikke sover nok, kan jeg med det samme se det på min hud. Den blusser op, føles meget mere sensitiv, og gløden forsvinder nærmest fra det ene øjeblik til det andet. Derfor går jeg også meget op i mit velvære og prioriterer min nattesøvn næsten religiøst. Du bliver, hvad du spiser – både indeni og udenpå – så tag dig tid til at mærke efter i forhold til både stressniveau, søvn og kost.”

Hvad gør du for at passe på dig selv og pleje din hud indefra?

“Jeg forsøger at spise varieret – og supplerer med kosttilskud. I efteråret tager jeg blandt andet vitamin C og D. Jeg prøver at gå i seng på samme tidspunkt hver aften, helst ikke senere end 22, og så elsker jeg at tage tid til mig selv, hvor jeg kobler af med en ansigtsmaske osv. Motion kunne jeg sagtens dyrke meget mere af – for det gavner både hud og velvære – men jeg har det åbenbart ikke som en høj nok prioritet til at få det gjort til en god rutine.”