Insta-stjerne: "Her er hemmeligheden bag min bløde hud"

"En anden af mine favoritter er Rare Beauty liquid blushes. Jeg har selv to nuancer: Hope og Believe. Jeg tror, at Rare Beauty ret hurtigt kom i søgelyset efter at mange prøvede at finde en god erstatning for et meget eftertragtet produkt nemlig Charlotte Tilbury blush, der altid er umulig at få fat på."

"Hope er en virkelig populær nuance, og derfor også virkelig svær at få fat i af samme grund. Farven Believe er måske egentlig min favorit til min hudfarve. Jeg er på det seneste blevet ret vild med mørkere blushfarve, da jeg føler at det gør mig mere 'solbrun' -særligt nu hvor jeg føler mig ekstra vinterbleg. Believe er også nemmere at få fat på, da det ikke er en af de populæreste nuancer."