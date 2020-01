Iris Gold: Jeg gør dette inden sengetid, og ser friskere ud næste morgen

Hvordan plejer du din hud om vinteren?

“Jeg fugter med min ansigtscreme fra Aesop og dupper efter med olie. Det giver mere beskyttelse i kulden, og man får en flot og sund glow af det.”

Hvad er produktet, du ikke kan undvære?

“Min parfume Parisienne fra YSL. Hvis jeg har en dårlig dag eller ikke rigtigt gider noget, bruger jeg den, og så føler jeg, at jeg er på en sommermark. Jeg prøver dog ikke at bruge den for meget – jeg er bange for, at magien går af den. Jeg gemmer den til dårlige dage, eller inden jeg skal optræde til et stort event, hvilket kun gør duften endnu bedre, fordi den nu er forbundet med så mange gode minder fra mit liv.”

Hvad hjælper dig til at se frisk ud?

“Jeg lægger lidt af Glossier Plays highlighter niteshine ved kindbenene. Farven blender helt perfekt ind i min hud og gør, at jeg ser friskere og mere bright-eyed ud. Hvis jeg smører med Milk Makeups Cooling water eye stick under øjnene inden sengetid, føler jeg også, at øjnene ser mindre hævede ud næste morgen.”