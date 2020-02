Jeg prøvede en hypet metode for at slippe af med appelsinhud, og det her skete

Som de fleste andre kvinder har jeg også haft mine kvaler over at være indehaver af det, der på dansk kaldes for appelsinhud. Størstedelen af alle voksne kvinder har det, og i mange tilfælde er det genetisk betinget. Appelsinhud, eller cellulite, kan derfor opstå hos både veltrænede kvinder, såvel som hos dem, der styrer uden om motioncenteret.

Selvom det er svært at blive helt fri for cellulite, findes der hjælpemidler, som reducerer problemet. Et af disse er tørbørstning, som jeg selv fik øjnene op for, efter at have interviewet makeupartist og skønhedsguru Marie Thomsen. Hun havde nemlig prøvet kræfter med tørbørstning, og kunne berette om virkelig gode resultater.

Derfor besluttede jeg mig for at teste, om Karmamejus Buff naturlig tørbørste kunne hjælpe til at reducere min uønskede appelsinhud.