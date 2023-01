Kender du dette nemme trick mod trætte øjne?

Føler du dig også lidt udmattet efter jul og nytår og ikke mindst ved tanken om, at vi ikke engang er halvvejs igennem vinteren? Så er du ikke alene.

Et nemt og enkelt trick, der synligt holder trætheden væk fra øjnene er at lægge en nude eyeliner på den nederste våde kant af øjet. Det åbner øjeblikkeligt øjet op og får det hvide i øjet til at se mere hvidt og lysende ud – i det hele taget ser dit ansigt bare mere vågent ud.