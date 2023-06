Kendisdermatologen: Sådan dybderenser du effektivt og nemt en sensitiv hud

En lermaske er en effektiv måde at dybderense huden på, men hvis din hud er sensitiv, kan det være en hård omgang – og du vil måske føle at huden føles stram, sviende eller tør efter en lermaske.

Kendis-dermatolog Joanna Czech har til Net-a-porter delt sit bedste tip til, hvordan du alligevel kan få gavn af en lermaske, hvis din hud er sensitiv:

"Hvis din hud er sensitiv råder jeg altid mine kunder til at kombinere lermasken med en renseolie. Når du har fjernet din makeup, renser du huden en ekstra gang med renseolien og lægger derefter lermasken ovenpå. Lad blandingen sidde i 15 minutter, og massér derefter de to produkter sammen på huden med lidt vand, før du fjerner det igen. Det er en fantastisk dybderensende og micropeelende behandling, og hvis du gør dette to gange om ugen i fire uger vil din hud blive betydeligt glattere og mere klar at se på."