Kendisfrisøren: Her er frisuren flest vil have

Den skarpe page som også går under navnet The French Bob er præcis ligeså chic som de franske kvinder. Denne vinter lader flere og flere kvinder lokkerne falde (eller gro) for at ramme længden. Vi har taget en snak med kendisfrisør Mie Harritz fra Grau Cph, og fået hendes bedste tips til styling af pagen – og om The French Bob egentlig er for alle?

Passer den skarpe page aka The French Bob til alle ansigtsformer?

"Det kommer meget an på længden af pagen – om den er over kæben eller under. Hvis du har et meget markeret ansigt, vil jeg råde dig til, at du ikke skal gå efter en page, der flugter med kæbelinjen. Har du derimod et mere rundt eller mindre markeret ansigt, så skal du nok gå efter en længere page. Teksturen på håret spiller også ind – et mere fint hår, kan bedre bære en skarp page, hvilket gør den ideel til mange skandinaver."

Hvilke produkter er gode at have til styling?

"En saltvandsspray er god til den skarpe page da den giver mere fylde og tekstur. Men når det så er sagt, er det en fordel at holde det simpelt uden alt for mange produkter, da det kan få den skarpe page til at klaske en smule, og gøre den kedelig og mat at se på."

Hvis du skulle give ét tip til den skarpe page, hvad skulle det så være?

"Det må helt klart være at føntørre det, så du kan styre stylingen af håret. Alt efter din længde kan du bruge forskellige børster, men det skal enten være en rund- eller fladbørste. På den måde kan du forme den skarpe page som du ønsker. Og hvis du netop ønsker den meget skarpe kant er føntørringen helt klart vejen frem."