“Efter at have prøvet IPL-laseren, som var den behandling, jeg testede først, kunne jeg allerede efter at par dage se, at mine røde karsprængninger var blevet mindre. Omvendt fulgte et par uger, hvor mine solskader var lidt mørkere, hvorefter de, som lovet, begyndte at falme og blive mindre synlige, og min hud så generelt mere fugtet og friskere ud. Derfor kan jeg skrive under på, at IPL gav et ægte boost til huden.

Efter fire uger testede jeg så Fraxel-laseren, hvilken jeg som tidligere nævnt mærkede en del mere til, men til gengæld kunne jeg allerede efter en uge konstatere, at min hud så meget bedre ud. Hudtonen var mere jævn, mine porer var blevet mindre, og den irriterede hud, jeg havde døjet med i panden i flere måneder, var nu væk. Jeg synes også, at min hud i dag ser mere opstrammet ud, og jeg har siden mine to laser-behandlinger flere gange kunnet undlade at dække med min ellers uundværlige foundation, fordi min hud ikke behøver så meget dække som før mine laserbehandlinger. Jeg har derfor kun gode ting at sige om resultatet, men vil sige, at man med Frax-laser skal være forberedt på en uges restituering af huden, som ikke var så sjov. Jeg fik – held i uheld – corona i denne periode og kunne derfor mere eller mindre frivilligt gemme ansigtet derhjemme, indtil den fine nye hud endelig brød frem.

Jeg har kun testet én af hver behandling, men hos Pretty Please anbefaler man to behandlinger med cirka fire ugers mellemrum med IPL-laseren, og samme anbefaling gælder også for Frax-laseren. Du kan også, som jeg testede, køre en kombination af en enkel IPL-behandling og dernæst en Frax-behandling. Resultatet skulle gerne holde i et halvt år for IPL-laser og et år for Frax-laser."

Vi var inviteret til test af laser hos Pretty Please, hvor Frax-laser i hele ansigtet koster 3.500 kroner og tager omkring 50 minutter.

IPL i hele ansigtet koster 2.000 kroner og tager 30 minutter. Vælger du en kombination af IPL og Frax, koster den samlede pakke 4.500 kroner.