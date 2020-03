Et alternativt sundhedstip?

“Kul. Det kan absorbere og optage affalds- og giftstoffer. Man skal dog ikke tage for meget af det, for i store mængder kan det også optage de gode næringsstoffer. Jeg bruger blandt andet kul fra mærket Smile til tandblegning. Jeg børster det på tænderne med en blød tandbørste, lader det sidde i et par minutter og børster derefter tænderne som normalt.”

Hvordan holder du dig sund?

“Jeg har i mange år trænet TRX, da det styrker og toner kroppen. Jeg løber også meget, fordi jeg er så heldig at bo midt i naturen. Det kan gøres når som helst, så længe man er klædt på til vejret.”

Hvad dufter du af?

“Jeg har svært ved parfume på grund af allergi, men elsker Chanels N°5. Den minder mig om, da jeg var barn, og min mormor brugte den. Jeg sprøjter kun en anelse på tøjet eller i håret, så jeg undgår direkte kontakt med huden.”

Har du et godt råd til andre med allergi?

“En ting er at være overfølsom, hvor man er reaktiv og rødmer lidt. Her bør man bruge hudneutrale produkter, men er man decideret allergisk, skal man vide, hvad man ikke kan tåle, og undgå det ved at kigge grundigt på deklarationen.”