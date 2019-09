Er tiden knap eller orker du bare ikke tanken om at bruge tid på lakken, kan det være fristende at lægge et kraftigt lag neglelak i stedet for at lægge to tynde lag. Men jo tykkere lakken er, desto blødere bliver dens overflade – og dermed modtagelig over for ridser. Du bør derfor lægge flere tynde lag, som skal have lov at tørre mellem hver påføring.

© & Other Stories