5 geniale produkter, der dækker urenheder og mørke rande

Hvis du ikke har fået dine otte timers skønhedssøvn eller pludseligt har fået et par urenheder, er der altid hjælp at hente hos en god concealer.

Ønsker du at dække en urenhed ...

... handler det først og fremmest om at finde en nuance, der går i et med din hud, så du ikke ender med en lys eller orange plet, i stedet for den røde urenhed, du har forsøgt at dække. Ligeledes kan det være en god idé at gå efter en concealer, hvis konsistens ligger i den tykkere ende af skalaen. En tyk konsistens giver mere dække, og sikrer at makeuppen bliver, hvor den skal. Undgå desuden at dække urenheder med concealere, der står beskrevet som lysreflekterende, fordi lysreflekterende-makeup tiltrækker lyset, og sætter dermed fokus på din urenhed frem for at skjule den.

Ønsker du at dække mørke rande ...

... er en lysreflekterende concealer derimod perfekt at bruge under øjnene, fordi den kaster lys over det område, hvor du lægger den. Dermed blødes de mørke øjenområder op, og øjnene vil fremstå friskere. Alt efter, hvor meget dække, du har behov for, kan du gå efter en helt tyndflydende variant til let opfriskning eller en tykkere konsistens, hvis du har meget mørke rande.

Nedenfor guider vi til fem trofaste favoritter, der altid redder dagen, rangeret efter brug og dækkeevne.