Touche éclat-tryllepennen er verdens den mest populære concealer, hvilket ikke mindst skyldes dens tyndtflydende formel, som altid lægger sig pænt under øjnene. Den lysgivende concealer kan desuden bruges som highlighter ved kindben eller under brynene for et friskere look.

Touche éclat luminous, Yves Saint Laurent hos Matas.dk 300 kr. Køb den her.