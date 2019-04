Mascaraen fra Kjær Weis er blevet et stort hit blandt kvinder, som vil fremhæve vipperne ved hjælp af milde, økologiske ingredienser. Mascaraens beskedne størrelse gør desuden, at du er nødt til at investere i en refill efter tre måneder – og det er faktisk en god ting. Alle mascaraer bør nemlig kasseres efter tre måneder, fordi der efter denne periode vil begynde at dannes bakterier, hvilke kun gør sensitive øjne mere irriterede.

Mascara i sort, Kjær Weis hos Ren-velvaereshop.dk 230 kr.