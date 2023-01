Dette supernemme mascara-trick giver større øjne

Føles øjenlågene en smule tunge, eller vil du gerne få dine øjne til at synes større? Så vil du elske dette nemme trick, der ikke kræver andet end mascara.

Helt konkret gælder det om at fremhæve det midterste af øjet. Kom først en almindelig mascara (altså en der giver længde) på de øverste vipper. Og brug derefter en volumen mascara på kun de midterste vipper lige over iris. Hold mascaraen vertikalt, så du bedre kan styre, at den kun rammer og dermed gør de midterste vipper fyldigere.

Et voila! Dine øjne vil virke større og mere åbne.