Det er ingen hemmelighed, at jeg er begejstret for H&Ms neglelakker, men det er I bestemt også. Det var i hvert fald neglelakken fra H&M, der løb med sejren i kategorien neglelak ved Costumes Skønhedsfavoritter 2022 - stemt ind på en flot førsteplads af jer.

I sidste måned lancerede H&M en ny serie af veganske og naturlige lakker til neglene, og jeg kastede mig over penslerne – og ikke mindst de mange farver. Faktisk er der hele 30 forskellige farver at vælge imellem – og et farvekort, der breder sig ud over alt lige fra naturlige 'barely-there' nuancer til lækre pasteller og klassiske røde toner.

Penslen er dejligt bred og flad, hvilket gør det nemt at lægge lakken på. Og så har farverne en virkelig god dækkeevne. Et enkelt lag dækker, men læg alligevel to tynde lag, så du får en mere jævn, shiny og modstandsdygtig overflade.

Neglelakken tørrer på et par minutter – dog gælder det som med alle andre neglelakker, at du lige skal være opmærksom på ikke at støde neglene ind i noget selvom neglelakken er tørret på overfladen. Den tager nemlig altid længere tid om at hærde. Du kan speede processen op ved at dyppe fingrene (eller tæerne) i iskoldt vand, når lakken er tør på overfladen – det får den til at hærde hurtigere.

Jeg har ikke prøvet topcoaten fra samme serie – i stedet brugte jeg min ubestridte favorit, og som altid gjorde den arbejdet. Efter 4 dage sidder neglelakken stadig hvor den skal, og jeg spotter hverken misfarvninger eller hakker på neglene.

Vegan & Natural neglelak fra H&M koster 60 kr. og kan købes her.