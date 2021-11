Thightlining

... er navnet på en teknik, som giver indtrykket af tættere og fyldigere vipper. Det er et makeuptrick, som har været brugt af makeupartister i årevis, men som ikke nødvendigvis er et, der er kendt af folk uden for skønhedsbranchen. Makeupteknikken handler om at bruge en mørk eyeliner langs øjets øverste våde kant. Det vil sige, at lineren skal lægge under dine vipper og ikke over, som en normal eyelinerstreg gør det.

Ved at lægge mørk eyeliner under vipperne giver det illusionen af tættere og mere fyldige øjenvipper. Det er derfor et smart trick til dig, som gerne vil have effekten af makeup, uden at man nødvendigvis kan se, at du faktisk har makeup på. Tippet kan også kombineres med et lag mascara, hvilket kun giver endnu større effekt. Bruger du mascara, så læg først mascara, og fyld derefter mørk eyeliner ud i de huller, du kan se under vipperne på øjets øverste våde kant.