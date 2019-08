Kontroversiel tv-serie skaber ny makeuptrend

Euphoria byder på det ene smukke glimmerlook efter det andet, så her er rig mulighed for at hente inspiration til spændende makeup. Det samme gør sig gældende på makeupartisten bag serien, Donni Davys, Instagram-profil, som er et sandt mekka af opsigtsvækkende makeup.

Selvom de færreste kaster sig ud i lilla og grønne øjenlåg eller glitter, der løber ned ad kinderne som tårer, er Euphoria-bølgen ikke til at tage fejl af. Tendensen er blevet fremhævet i toneangivende medier som amerikansk Vogue og Into the Gloss, og du kan se en stribe eksempler herunder.