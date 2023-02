Lipgloss negle er det nyeste virale hit på TikTok

I efteråret var det først Hailey Biebers #glazeddonutnails, der gik viralt på TikTok. Derefter tog #velvetnails over, og nu er turen kommet til #lipglossnails.

Lipgloss negle er ligeså shiny, som den lipgloss du kommer på læberne– dog uden at være det mindste klistrede. Et par vellykkede lipgloss negle er korte, rene og velplejede, men hvis du er ferm med både neglefil og neglebåndsklipper, kan du sagtens selv lave en manicure, der gør dine lipgloss negle (næsten) ligeså yummy som på en neglesalon. Med andre ord, basen er vigtig, da farven du skal bruge til looket er så godt som gennemsigtig og helst gerne bare skal fremhæve farven på dine egne negle. Det er dog langt fra alle, der har en naturlig lyserød base og en jævn hvid kant, men så kan du blot vælge en neglelak, der er en anelse mere dækkende.

Hemmeligheden bag lipgloss negle skal dog findes i den næsten jelly-agtige top coat. Læg to lag for at skabe den rette effekt og vælg en top coat, der har masser af shine – det kunne eksempelvis være en top coat i stil med Gel-like Effect fra CND Vinulyx eller Gel Couture fra Essie.