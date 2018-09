Ny neglelaktrend til dovne piger

Tendensen så dagens lys under Tibis SS19-show i New York, hvor Jin Soon Choi, der står bag neglelakbrandet af samme navn, valgte at ledsage showets afslappede udtryk ved at give modellernes negle et afskallet look.

Jin udtaler til The Zoe Report, at afskallet neglelak er en sjov detalje, der samtidig er et tegn på, at man faktisk lever et liv. I ens dagligdag har det tøj, man ifører sig, en personlig historie og ens negle kan være med til at genkalde nogle af de minder.

Du kan eventuelt vælge at lægge en skinnende top coat oven på den afskallede neglelak – så får dine negle nemlig et sundt og lidt malerisk udtryk.