En mørk skygge i globelinjen

Læg dernæst en lidt mørkere øjenskygge ved øjets globlinje. Påfør farven med en stor blød øjenskyggepensel, og blend øjenskyggen godt ind i globelinjen.

Den mørke skygge vil give øjet dybde og få dine øjne til at syne mere markerede og fremstående.

Highlighter

Påfør en creme- eller pudderhighlighter i den inderste øjenkrog og ved brynbenet under øjenbrynet. Highlighteren vil fange lyset og dermed få dine øjne til at se mere åbne ud.

Masser af mascara

Jo længere dine vipper er, jo mere opmærksomhed vil dine øjne få.

Derfor er det vigtigt at investere i en god mascara, og ikke mindst en øjenvippebukker, som bruges inden du påfører mascaren. Øjenvippebukkeren vil bøje din vipper og få dem til at syne af mere samtidigt med, at de løftede vipper vil åbne øjet.

Sørg for at lægge mascaraen helt ind til vippekanten – ellers risikerer du, at dine vipper kommer til at se kortere ud.