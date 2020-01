Sådan fremhæver du dine bedste træk

Markante og velformede øjenbryn giver et smukt løft til hele ansigtet. Gå efter at markere din naturlige form i stedet for at male dig til helt nye bryn. Fremelsk derfor den form, du allerede har, ved hjælp af små fjerlette farvestrejf, en brynpen til at udfylde eventuelle huller eller klar bryngelé.

Klar gelé

Med en bryngelé holdes brynene på plads. Red de enkelte brynhår med opadgående strøg, så hele brynet syner af mere.

Brow gel i clear, Anastasia Beverly Hills hos Boozt.com 225 kr.

Farvestrøg

Har du mange små huller i dine bryn, kan du med fjerlette penselstrøg male dig til små nye brynhår med Glossiers smarte filtpen.

Brow flick i brown, Glossier 130 kr.

Pudderskygge

Ønsker du både markering og mere fylde, så prøv en pudderfarve, hvis konsistens giver mere tykkelse til dine bryn. Vælg altid den farve, som ligger så tæt op ad dine egne bryn som muligt – det giver det mest naturlige resultat.

Browstruck i dark, Kat Von D Beauty hos Magasin.dk 170 kr.