Sådan lægger du en nem festmakeup fra start til slut

Sådan gør du

Alt, du skal bruge, er en koberfarvet øjenskygge og en mascara. Start med at lægge den kobefarvede øjenskygge over hele øjenlåget, og når du er tilfreds med intensiteten, kan du lægge en anelse farve under øjet langs den nedre vippekant. Det markerer øjnene, og får dem til at fremstå en anelse større. Afslut med mascara på de øvre og nedre vipper, og læg gerne flere lag for at opnå en forøget effekt.

Til denne makeup brugte Costumes Skønhedsredaktør øjenskyggen Bronze frost og mascaraen Extended play lash fra M.A.C, der har en samlet værdi af 310 kroner, men du kan få begge dele for 199 kroner.