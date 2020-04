Sådan lægger du sæsonens mest hypede øjenmakeup

Hvordan bruger man Skywash?

Skywash-øjenskyggerne har alle en indbygget applikator i låget, så du nemt kan smøre øjenskyggen over øjenlåget. Brug et enkelt lag, eller læg flere lag for en mere intens farve.

Du kan også blande flere nuancer ved for eksempel at lægge en lys farve på hele øjenlåget og en lidt mørkere ved øjets globelinje.

Når farven er lagt, kan du duppe efter med fingeren eller en pensel. Produktet tørrer ind efter få minutter, så husk at duppe, imens øjenskyggen stadig er våd og nem at arbejde med.