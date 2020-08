Skønhedsredaktøren: Dette produkt har været mit hemmelige våben i 15 år

Flydende perlemor

“Når vi er i søvnunderskud, kan det ses på huden, som bliver mere tør, og rødme samt de mørke rande står tydeligere frem. Derfor tyr jeg altid til fugt og shine, fordi det giver en optisk illusion af friskere ansigtshud og øjenområder, når det lægges over de mørke rande. Og netop kombinationen af fugt og perlende glød til huden kan man finde i Macs klassiske Strobe cream. Den har fulgt mig i snart to årtier, fordi jeg med et lag af den bløde og lysreflekterende perlemorscreme over hele ansigtet altid er sikker på at få den opfriskende effekt, som min trætte ansigtshud kalder på. I ni ud af ti tilfælde giver den en bedre effekt på det trætte ansigt end for eksempel en foundation, der godt nok dækker rødme, men til gengæld næsten kan gøre træt hud mere trist og livløs at se på. Derfor er Strobe cream også et produkt, jeg næsten altid støder på, når jeg har rapporteret backstage fra modeugerne, hvor den er makeupartisternes foretrukne valg, hvis modellernes hud skal friskes op.

Strobe cream var en af de første af sin slags, men i dag er hybridkategorien af cremer med kosmetisk effekt fra perlemor stødt voksende, og du kan nu få mange gode bud på den opkvikkende kombination. Mangler du et hemmeligt våben til smuk glød og øjeblikkelig friskhed, kan jeg også anbefale dig at prøve Glossiers Futuredew, Farsalis Liquid glass eller Oskias Get up and glow radiance & energy booster."