Makeupartisten: Denne mascara er den bedste

Som makeupartist kender 30-årige Lou Ditlevsen alle de bedste skønhedstips.

Vi har mødt hende til en snak om mascaraen, hun ikke kan undvære, og det produkt, som får huden til at stråle.



Hvilket produkt har senest imponeret dig?

“Karmamejus smertelindrende roll-on Blaze. Jeg træner ofte, og som makeupartist bærer jeg rundt på min kuffert hver dag, så jeg får tit spændinger i nakken. Når jeg smører Blaze på, er spændingerne væk efter to minutter.”

Hvad lægger du mest vægt på i dine skønhedsrutiner?

“Fugt. Det giver udstråling, og man kan ikke få makeup til at se flot ud, hvis huden ikke er velplejet indenunder.”

... Og hvordan tilfører du så huden fugt?

“Med Embryolisses fugtighedscreme – også i mit arbejde. Den er så god at lægge makeup oven på. Jeg blander den med et par dråber Rosehip facial oil fra Raaw by Trice.”