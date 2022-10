Move over Hailey Bieber! Nu skal dine negle se sådan her ud

Det er ikke mere end et par måneder siden, at model Hailey Biebers negle gik viralt på TikTok, men nu tager en ny tendens over – og skubber dermed de perlemorsfarvede #glazeddonutnails et hak ned ad listen. Ind kommer i stedet #velvetnails, der allerede er godt på vej til at gå viralt med over 32 millioner visninger på TikTok.

Som navnet afslører er velvet nails fløjsagtige at se på, hvilket naturligvis får dem til at matche vinterens mange mørke farver og tungere materialer i garderoben på perfekt vis. Og præcis som det var tilfældet med de glazed donut nails kan du vælge dine velvet nails i lige nøjagtig den nuance, der matcher dig og din stil bedst.