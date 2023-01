Negleeksperten: Denne negleform er bedst til skrøbelige negle

Hvordan får jeg min Shellac til at holde længst muligt?

“Shellac skal gerne holde som minimum i 14 dage, men holdbarheden afhænger af flere ting. Jo sundere og stærkere negle du har, des bedre vil din Shellac også holde. Derfor er det også vigtigt at du plejer dine negle dagligt – også selvom du har Shellac på. Brug negleolie to gange dagligt – det hjælper med at holde neglen i balance og kompenserer for vintertørhed, håndsprit og vand, der er med til at udtørre neglen.

Det kan også være en god ide at tænke over, hvordan du bruger dine hænder i dagligdagen. Brug fingrene i stedet for neglene når du eksempelvis taster på et tastatur, skyller ud i toilettet osv. Og tag handsker på, når du gør rent eller vasker op. Kemikalier gør intet godt for holdbarheden.”

Hvad gør jeg, hvis min Shellac får et hak eller begynder at løsne sig?

“Pil endelig ikke i dem. Hvis lakken løsner sig, så tag forbi din negletekniker, der kan rette op på skaden.”