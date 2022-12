Negleeksperten: "Her er de mest populære farver til nytårsaften"

Et par smukke og velplejede negle sætter altid prikken over i'et på et outfit. Og med nytårsfesten kun et par dage væk, er der ekstra god grund til at shine lidt ekstra. Men hvilken farve og effekt hitter egentlig mest til nytår i år? Det har vi spurgt en af landets dygtigste negleteknikere om. Fra sin nailbar GS Nail Studio på Vesterbro i København laver Gitte Seung Larsen alt fra helfarver til den mere eksperimenterende nailart.

"Nytårstrenden hos mig er i år ganske klassisk, og franske negle er altid et populært valg. Mange vælger op til nytår at få en kant med glimmer eller farve i stedet for den klassiske hvide. Looket er clean og diskret – og så er fordelen ved franske negle, at der går længere tid før man kan se en udgroning."

"Jeg laver også mange chrome negle. Chromepowder fås i et utal af farver og effekter, og gnides ind i topcoaten, hvorefter der forsegles med et ekstra lag topcoat. De mest populære er de transparente farver, der giver ekstra shine til lakken – og alt efter hvilken farve du har under, vil farven changere virkelig flot."

"En anden populær tendens er nailart, hvor fællesnævneren er dybde – altså alt, hvad der giver et udtryk af flere dimensioner i neglene. Nailarten opbygges i flere lag, det kan eksempelvis være dobbelt håndmalet ombre-effekt eller cateye effekt efterfulgt af foliestykker."

"Og hvis du ikke er til det vilde, så er der også masser af smukke helfarver. Du går aldrig galt i byen med Aura, Fedora eller Devil Red fra CND."