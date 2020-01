Ny behandling er hemmeligheden bag flotte øjenbryn

Hvem vil få glæde af det?

I princippet kan alle bryn blive laminerede, men det er især godt til dig med uregerlige bryn, hvor brynhårene har det med at bøje nedad i stedet for op. Ligeledes er det en meget mild behandling, som de fleste vil kunne tåle. Husk dog at fortælle din behandler om særlige allergier, eller hvis du er gravid.

Hvordan foregår det?

Selve behandlingen er fuldstændig smertefri og meget overkommelig. Først renses bryn og området omkring brynene af. Derefter vil brynteknikeren rede brynhårene i den ønskede form, smøre permanentvæske på brynene, og fastgøre den med et lag film, hvor væsken skal have lov at arbejde under et lille øjeblik.

Herefter tages filmen af, brynenes form tjekkes, og de får eventuelt endnu en omgang, hvis permanentvæsken ikke har givet nok effekt ved første forsøg.

Bagefter tørres væsken af, og brynene smøres med plejende balm, som du også selv skal smøre med næste dag. Du skal desuden undgå vand på brynene de næste 24 timer, så formen kan få lov at fæstne sig.