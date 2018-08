Ny skønhedstrend giver de smukkeste vipper

Sådan foregår det

Costumes skønhedsredaktør testede behandlingen hos Brow Island, og den tager omkring 45 til 60 minutter. Under behandlingen er øjnene lukkede, hvorfor flere kunder ofte falder i søvn imens, afslører indehaver David Møller.

Først renses eventuelt makeup af, og dernæst lægges plejende eyepatches under øjnene. Herefter klistres de øverste vipper fast på en silikoneskinne over øjenlåget, og behandles med to former for permanentvæske, som giver det holdbare resultat. Væsken lægges på den midterste del af hvert vippehår, så den ikke kommer i kontakt med øjet, eller slider den yderste del af vippen, som i forvejen kan være lidt tyndslidt.

Du kan også vælge at få farvet vipperne, så de syner endnu længere, hvilket gøres til sidst i behandlingen. Forløbet er på ingen måder smertefuldt, hvorfor undertegnede næsten også selv var ved at falde i søvn på briksen.