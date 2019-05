3 fejl, du sikkert begår, når du bruger deodorant

Du har brugt det samme produkt for længe

Er du én af dem, der sværger til en bestemt type antiperspirant, og altid køber den samme, fordi det bare altid har virket? Så kan det meget vel være, at det ikke virker så godt længere. Det er nemlig sådan, at kroppen kan blive resistent over for den samme type antiperspirant, hvis man bruger den samme i for lange perioder.