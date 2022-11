Philine Roepstorrf: Denne dagcreme har jeg brugt i flere år

The Rich Cream fra Augustinus Bader

"Det her er den absolut bedste moisturizer/fugtgivende dagscreme, og den er så meget mere end det. Jeg har ret tør hud og har altid været vant til, at jeg skulle smøre og smøre mig, men siden jeg begyndte at bruge den her for et par år siden, har jeg ikke brug for andet."

"Selvom det lyder lidt for godt til at være sandt, så føler jeg, at den har taget min hud et par år tilbage i tiden. Det kan selvfølgelig skyldes flere ting - eksempelvis færre bekymringer og mere søvn. Sørg for at din hud er fugtet – det er det bedste all-around beauty-tip, jeg har. Der er ikke noget så flot som en sund, fugtet og velplejet hud. Jeg ved ikke, om man kan opstøve prøver på AB cremen, men hvis man kan, så vil jeg anbefale alle at prøve den."