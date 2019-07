Vil du tage forskud på farven inden ferien eller bare hjælpe den naturlige glød på vej, er selvbruner vejen frem. Først skal du finde ud af, om du er til creme, skum eller spray? Til ansigtet vil du oftest få det bedste resultat med en selvbruner specielt udviklet til dette formål. Når ferien er slut, behøver din farve heldigvis ikke at være det. Hold feriestemningen i live ved hjælp af en gradvis selvbruner, hvis farveintensitet øges, alt efter hvor mange gange du smører på, ligesom at et godt lag fugt hjælper til at bevare både din ægte kulør og den fra flaske.

Det gode råd

Succesfuld snydefarve begynder med god eksfoliering, der fjerner gamle hudceller og tør hud. På den måde lægger selvbruneren sig meget pænere, da tørre plamager vil suge mere farve til sig og give dig en ujævn farve. Fordel selvbruneren på ren hud, som ikke har fået fugtighedscreme inden, og giv dig god tid til at smøre produktet ud – især ved fødder, albuer og knæ. Bagefter skal produktet have lov til at tørre helt ind, før du tager tøj på, og husk altid at vaske hænderne med det samme, så du undgår de afslørende orange håndflader.

Foxy salt body scrub 01, Karmameju 299 kr. // Self-tan purity bronzing water face mist, St.Tropez hos Matas.dk 270 kr. // Gradual tan h2o illuminating tan mist, James Read hos Sephora.dk 295 kr. // Self-tanning hydrating body skin care, Sisley hos Boozt.com 800 kr. // After glow gloss, Skinny Tan hos Lookfantastic.dk 88 kr.