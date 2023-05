Shellac: Alt, du skal vide, om den holdbare neglelak

At fjerne shellac er ikke lige så simpelt som at fjerne almindelig neglelak, der ofte begynder at skalle af efter et par dage. Efter to til tre uger vil shellakken begynde at skalle en smule af, men den bedste måde at fjerne lakken er, at besøge din negletekniker, der pakker dine negle ind med folie, vat og shellac-fjerner. Efter cirka ti minutter løsnes lakken, så den langsomt kan blive masseret.

Hvis du selv vil fjerne din shellac, kan du både købe shellac-fjerner, hvor du bruger samme teknik, eller du kan vædde en vatrondel i acetone og placere dem på dine negle ved at pakke hver finger ind i folie – lad det virke i 10-20 minutter. Herefter kan du langsomt massere lakken af. Husk at være nænsom og efterfølgende at pleje med olie på hele neglen.