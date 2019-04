Skønhedseksperten: Dette produkt har reddet mit liv

Less is the new more. Sådan lyder Karen Marie Groths skønhedsfilosofi. Den 39-årige grundlægger af Beautyhero.dk plejer sin sarte hud med få og milde produkter og reducerer poser under øjnene med en helt særlig massageteknik.

Hvad er det bedste skønhedsråd, du har fået?

“I Asien siger de, at man skal påføre øjencreme ved først at duppe den på og dernæst rulle med en kold opal-faceroller i retning mod den indre øjenkrog. På den måde bliver væsken under øjnene fordelt optimalt – ruller du udad, kan du på sigt komme til at skabe større poser under øjnene. Efter at have fulgt det råd i et stykke tid kan jeg se en forskel.”

Hvilke produkter vil du nødig løbe tør for?

“Azulene calming mask fra Mario Badescu har reddet mit liv. Eller i hvert fald min hud. Den eliminerer rødme, forstørrede kapillærer og al inflammation. Og Jordan Samuel Skins ansigtsrens renser huden uden at den føles tør, takket være indholdet af fugtende olie.”