I min verden er tørshampoo uundværlig, fordi den altid redder en dårlig hårdag – og lige da jeg troede, at tørshampoo ikke kunne blive smartere, kommer Magicstripes med en helt ny variant. Deres Dry shampoo to go fungerer som fedtabsorberende blotting paper, der normalt duppes over glinsende hud, men som i dette tilfælde gnides over den fedtede hårtop. De tynde ark af rispapir absorberer det overskydende fedt, så du får friskt hår uden at skulle spraye en halv dåse matterende produkt i håret – smart.

Dry shampoo to go, Magicstripes 50 ark ca. 175 kr.