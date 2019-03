Et af de tricks, jeg altid tyr til, når min hud skal se ekstraflot ud, er et lag primer før min flydende foundation. Det gør min hud mere ensartet at se på, samtidig med at min makeup bliver på i længere tid. Holdbarhed er også en af fordelene ved Clarins’ nye primer, Instant smooth, som desuden mindsker synligheden af grove porer og efterlader huden med en flot, mat overflade. Den lille tube er også perfekt at have med i tasken, da den kan duppes over makeuppen, hvis T-zonen begynder at fedte i løbet af dagen.

Instant poreless, Clarins hos Matas.dk 225 kr.