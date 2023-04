Køb en neglelak – og få en gratis manicure oveni

Det er blot få måneder siden at Alûstre lancerede – og nu åbner det nye danske beautybrand et showroom og butik på Bredgade i København, hvor du kan opleve det luksuriøse univers af neglelakker, håndpleje og parfumer.

Diamonds are a girl's best friend, men det er nu ikke grunden til, at Alûstre har gjort det til sit kendetegn at tilsætte diamantstøv til både neglelakker og håndcreme. Det skyldes derimod, at det giver en smuk shine på hud og negle – og derudover også forlænger holdbarheden af neglelakken.

Med mere end 40 farver at vælge imellem kan du få alt fra sæsonens french milky nails til den klassiske røde eller fine pasteller. En neglelak koster 260 kr. og så får du en gratis manicure oveni, så du kan gå ud i foråret med de smukkeste nylakerede negle.

Besøg Atelier Alûstre på Bredgade 33, Kbh K. Her er åbent fra 12-17 mandag til fredag. Drop-in er muligt, men vil du være sikker på at kunne få en manicure anbefaler Alûstre, at du booker tid på Alustre.com.