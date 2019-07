Ny ansigtsmaske forvandler huden på 15 minutter

Da jeg mødte grundlæggeren af Organic Apoteke, Dr Nitasha Buldeo, lød det næsten for godt til at være sandt, da hun fortalte, at hendes Detox face mask kunne få urenheder til at forsvinde natten over. Samme aften prøvede jeg masken, og næste morgen var min hud virkelig som forvandlet. Jeg planlægger derfor at hamstre et helt lager af masken, som kan bruges til behandling af urenheder, hvis den duppes på inden sengetid eller som dybderens af hele ansigtet en til to gange om ugen. Bruger du den som maske i 15 minutter, bliver du først helt rød, og dernæst får huden ny glød og en glattere overflade takket være mudder fra det døde hav, ananasekstrakt der peeler i dybden og hvedekim, som balancerer hudens talgproduktion.

Detox face mask, Organic Apoteke hos Greenskin.dk 320 kr.