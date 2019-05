“Hvis du har set reklamefilmen for Giorgio Armanis duft Sì med smukke Cate Blanchett, der fortæller dig, at du skal sige ‘ja’, ved du, at det er svært ikke at lade dig rive med, når violinerne spiller, og Cate kigger insisterende på dig. Nu udvides den medrivende duftserie med parfumen Sì eau de parfum fiori, hvis lyserøde flakon byder på sød velduft af orangeblomst, mandarin og musk. Herfra lyder et rungende ‘ja’.”

Sì eau de parfum fiori 50 ml, Giorgio Armani hos Matas.dk 810 kr.