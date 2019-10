Nyt produkt modvirker elektroniske skærmes aldring af huden

I år er vi så heldige at have fået et sandt kultmærke til landet, nemlig franske Biologique Recherche. De er også klar med en frisk nyhed, som udglatter og giver fornyet glød til træt hud. Jeg bruger den under min normale ansigtscreme, men du kan også blande omkring to milliliter sammen med din bodylotion, så kroppen også får glæde af det lækre serum.

Sérum authentique elastine pure, Biologique Recherche 550 kr. (Find fysiske forhandlere på Biologique-Recherche.dk)