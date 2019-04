Sådan får du hud som modellerne

Forleden blev jeg spurgt om, hvordan man får den lækre, glødende hud, man tit ser på modellerne i magasinet, og svaret er enkelt: fugt – under og i din makeup. Rodials nye Glow drops er netop lavet til at bruge før makeuppen eller som et par dråber blandet i din flydende foundation for pleje og misundelsesværdig shine.

Soft focus glow drops, Rodial hos Matas.dk 425 kr.