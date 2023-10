Skønhedsredaktøren: Denne neglelak har den bedste holdbarhed, jeg nogensinde har prøvet

Neglelakken, der har fået mig til at klappe i mine (nu vellakerede) hænder er fra danske Alûstre. Et forholdsvist nyt mærke, som skiller sig ud ved at indeholde ægte diamantstøv. Her tænker du måske, ligesom jeg selv gjorde, ‘og hvad skulle diamantstøv kunne gøre for neglene?’ Ret meget, viste det sig.

Indholdet af diamantstøv, som er et biprodukt fra smykkebranchen, giver nemlig lakken en overflade meget nær shellac, og en utroligt blank overflade.

Jeg har nu af flere omgange testet neglelakkerne af, og hvor min neglelak normalt ikke engang kan holde sig pæn igennem en dag, har denne holdt i dagevis og helt op til en uge uden at skalle af.

Det dog lige siges, at jeg, for at opnå dette resultat, har lakeret med både en basecoat og dernæst to lag topcoat.