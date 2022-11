Skønhedsredaktøren: “Endelig en solcreme, der gør en forskel”

“Der er mange gode grunde til at bruge solcreme året rundt. Jeg døjer med pigmentforandringer og bruger spf 50 i ansigtet - hver dag året rundt. Solcreme er derfor blevet til en helt naturlig del af min hudplejerutine i dagstimerne, og jeg har ikke tal på, hvor mange solcremer jeg efterhånden har prøvet i et forsøg på at finde en, der føles let og hverken ses eller kan føles på huden.

Sun drops fra Dr. Barbara Sturm er en plejende serum med blandt andet beskyttende cassia-ekstrakt og vitamin E, samt purslane, der beroliger huden og holder den gennemfugtet. Den er ikke billig, men jeg retfærdiggør det med, at jeg både får et plejende serum og solcreme i ét. Og så er den virkelig drøj – som navnet næsten afslører, behøver du ikke meget mere end en ‘drop’ til ansigtet.”