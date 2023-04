Ud med voks og skraber – her er 5 grunde til at vælge hårfjerning med laser i stedet

Sommeren er over os, og om lidt går vi (forhåbentlig) rundt i bikini, shorts og cute sommertoppe. Men det betyder også, at der venter lidt af et arbejde forude for de af os, der gerne vil undgå for megen kropsbehåring. For det er bestemt ikke ingenting at skulle vokse eller barbere bikinilinje, armhuler og ben med jævne mellemrum.

Uønsket hårvækst kan gå ud over selvtilliden, og skraber, voks og sugaring har i mange år været vores go to-løsning – men der findes altså en langt bedre. Derfor er der da også flere og flere, der har vendt blikket mod permanent hårfjerning med laser.

Hvis du endnu ikke har opdaget det fantastiske ved metoden, så læs med her, hvor vi har samlet 5 af fordelene ved at vælge laser!

1. Du sparer tid

Hvis du plejer at bruge tid på barbering nærmest dagligt, så vil du virkelig sætte pris på, hvor meget tid du sparer med permanent hårfjerning med laser. Og det samme gælder, hvis du er vant til at booke tid til voks eller sugaring.

Nøgleordet her er nemlig permanent. Når du får laserbehandling, barberer du ikke bare hårstrå ned eller trækker dem ud, men i stedet går laseren ind og ødelægger roden af hårsækkene for at reducere yderligere vækst.

2. Du slipper for indgroede hår

Vi er mange, der døjer med indgroede hår i bikinilinjen og røde knopper efter barbering. For så ovenikøbet allerede at have små stubbe igen senere på dagen … Og her er laserbehandling altså helt fantastisk, fordi du kan bevare den bløde og lækre følelse uden nogen form for gener.