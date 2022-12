Viralt på TikTok: Dette produkt er hemmeligheden bag flawless hud

Hvis du udelukkende ønsker en mere dewy glød i ansigtet skal du bruge den lige efter din dagcreme – det giver en flot og meget naturlig effekt. Men det der især har fået TikTok til at gå amok er resultatet du får, hvis du bruger den ovenpå din foundation og concealer – som et sidste trin. Kom den på med en fugtet highlighter-børste de steder du ønsker at highlighte og nyde godt af dens udglattende filter-effekt. Mange kommer den i hele ansigtet.

Med 12 forskellige nuancer at vælge imellem er der et Hollywood Flawless Filter til alle. Hvis du vel at mærke kan finde et sted at købe den, hvor den endnu ikke er udsolgt. Og ellers kan vi anbefale at skrive sig på ventelisten hos blandt andet Net-a-porter og Cultbeauty, så du ikke misser den.